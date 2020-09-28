وزارة الطاقة: إستهلاك الجزائر من الوقود بلغ 15 مليون طن سنة 2019

كشفت وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أن إستهلاك الجزائر من الوقود بلغ 15 مليون طن سنة 2019.

وأفادت وزارة الطاقة، في بيان نشرت فيه الإحصائيات الخاصة بإستهلاك الوقود بالجزائر، أن استهلاك الوقود في الجزائر بلغ 15 مليون طن سنة 2019، منها 10.4 مليون طن من الديزال و 3.9 مليون طن من البنزين من الفئتين العادية والسوبر.

فيما بلغ إستهلاك وقود “جي بي إل سي” 750.000 طن أي ما نسبته 5 بالمائة.

وأضافت وزارة الطاقة أن واردات الوقود بلغت 578 ألف طن من البنزين الخالي من الرصاص و 913 ألف طن من الديزل.

فيما اكدت وزارة الطاقة أنه واعتبارا من سنة 2021، سيتوفر في السوق الجزائرية نوعين فقط من الوقود وهما من فئة الوقود العادي وسوبر الخالي من الرصاص.