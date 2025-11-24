وزارة الطاقة.. إعداد نموذج جديد لاستهلاك الكهرباء والغاز

ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الاثنين، اجتماعا تقييميا هاما جمعه بالمسؤولين الرئيسيين في الوزارة.

وخلال الاجتماع تم التطرق إلى دراسة مدى تقدم مشروع إعداد نموذج جديد لاستهلاك الطاقة (الكهرباء والغاز) الخاص بمختلف شرائح المجتمع. حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع منهجية علمية قائمة على بيانات ميدانية دقيقة، تسمح بتوجيه الاستثمارات الطاقوية للدولة بشكل موضوعي عبر كافة مناطق الوطن، مما يضمن تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية، وتعد هذه الخدمة واحدة من أولويات إستراتيجية وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، حسب ما أكده الوزير.

كما تناول الاجتماع واقع عمليات ولوج الأسواق الخارجية من خلال تصدير الطاقة وتصدير المعدات الكهربائية والغازية وكذا تصدير الخبرة.

وفي ذات السياق، أكد عجال أن الجزائر أصبحت متعامل موثوق ومحترم في مجال الطاقة والطاقات المتجددة في العالم.

