وزارة الطاقة التونسية تنفي وجود أيّ مشكلة في التزوّد بالغاز الجزائري

نفت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي التونسية، اليوم الإثنين، وجود مشكلة في التزوّد بالغاز الجزائري وفق الاتفاقيات السارية بين البلدين.

وأكّدت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، بأن كل ما يروّج حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخّ الغاز لتونس غير صحيح.

وذكرت الوزارة بأن تونس طلبت من الجزائر خلال جوان الماضي الرفع من كمية الغاز التي تأخذها من الأنبوب العابر للتراب التونسي لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي بسبب أزمة الكامور وكذلك النقص في إنتاج حقل ميسكار”.

مشيرة إلى أنه “تمّ التواصل مع حكومة الجزائر الشقيقة بين وزيري الطاقة في البلدين وكذلك على المستوى الدبلوماسي، وكان تفهم وتعاون الأشقاء الجزائريين إيجابيا جدا”.

وشدّدت الوزارة على أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بخلاص الجزء الأكبر من ديونها تجاه شركة “سوناطراك” منذ منتصف شهر أوت.

كما أشادت الوزارة في بيانها بعمق العلاقة الوثيقة بين البلدين وبالتعامل الإيجابي من الأشقاء الجزائريين في ملف الطاقة وغيره.