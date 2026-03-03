وزارة الطاقة تباشر إعادة بعث التعاون مع شركة “نيجيلاك” النيجيرية

باشرت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة عن طريق مجمع سونلغاز عملية إعادة بعث التعاون مع شركة “نيجيلاك” النيجيرية. وهذا تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تفعيل التعاون بين الجزائر وجمهورية النيجر.

وتتضمن العملية، عديد المجالات لا سيما دعم شبكة الكهرباء في النيجر ونقل الخبرات الجزائرية في مختلف التخصصات. عبر خدمات التكوين فريق تقني من “نيجلاك” النيجيرية يحل بأدرار. حيث سيتابع تكوينا متكاملا بمدرسة التكوين في الهندسة التابعة لفرع سونلغاز - الخدمات لمدة 3 أسابيع. لمنحهم الخبرة الكفيلة بتمكينهم من تشغيل محطات إنتاج الكهرباء التي ستنجزها الجزائر في النيجر.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في مسار التعاون بين الجزائر والنيجر بعد سلسلة التحضيرات. الرامية إلى إنجاح هذا التعاون. ويتعلق الأمر بعقد اجتماع هام عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جمع مسؤولي الشركتين. والذي تم خلاله مناقشة سبل تسريع وتيرة التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. خاصة ما تعلّق باستكمال واعتماد الاتفاقيات قيد الدراسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور