وزارة الطاقة تفند إلغاء المنح المالية الخاصة بعمال سوناطراك وسونلغاز

أصدرت وزارة الطاقة، بيانا توضيحيا، حول ما تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عن إلغاء المنح المالية الخاصة بعمال مؤسستي “سوناطراك” و”سونلغاز”.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أي قرار يقضي بإلغاء مكافآت تقاسم الأرباح لعمال مؤسستي سوناطراك وسونلغاز، الخاصة بالسنة المالية 2019.

موضحة أن هذه المكافآت تقررها الهيئات الاجتماعية لهذه الشركات، عن طريق اجتماعات عامة.

وبهذه المناسبة، أعربت الوزارة عن دعمها الكامل وتقديرها للجهود التي يبذلها العاملون في هذا القطاع، خاصة في ظل هذا الوضع الصعب، وتطمئن إلى الحفاظ على جميع حقوقهم الاجتماعية