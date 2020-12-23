وزارة الطاقة توضح بخصوص غلق مرفأ النفط والغاز في أرزيو وبطيوة

كشفت وزارة الطاقة، سبب إغلاق مرفأ النفط والغاز في أرزيو وبطيوة من 06 إلى 13 ديسمبر الجاري، في بيان لها أمس الثلاثاء.

وحسب البيان، فإن هذا الإغلاق، كان بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تعطيل الملاحة البحرية.

و حسب ذات المصدر، أدى غلق الميناءين اعتبارا من 6 ديسمبر الجاري إلى تأخيرات تتراوح من 3 إلى 13 يوما.

موضحا إن هذه التأخيرات، جاءت بطريقة متقطعة في برامج الشحن لسفن نقل المحروقات.

وأشار البيان، إلى أنه قد تم استئناف تحميل المحروقات تدريجياً اعتباراً من 9 ديسمبر 2020.

وبالنسبة لناقلة الغاز الطبيعي المسال “لالة فاطمة نسومر”، فقد قامت بتحميل حمولتها بتاريخ 13 ديسمبر بتأخير 7 أيام، يضيف البيان.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الاضطرابات في شحن السفن لم تؤثر على إنتاج المنبع.