وزارة الطاقة: خفض طوعي إضافي مقداره 51 ألف برميل يوميًا إبتداءً من هذا التاريخ 

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر ستقوم بخفض طوعي إضافي مقداره 51 ألف برميل يوميًا. وذلك إعتبارًا من الفاتح من شهر جانفي 2024، حتى نهاية شهر مارس.

وحسب بيان الوزارة أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في إتفاق أوبك بلس.

ويصبح إنتاج الجزائر 908 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية مارس 2024. وبعد ذلك، ومن أجل دعم استقرار السوق، سيتم إعادة هذه الكميات الاضافية من التخفيض بصفة تدريجية، حسب أوضاع السوق.

وإضاف البيان أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 48 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه الجزائر في أفريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

كما يندرج هذا الخفض الطوعي الإضافي في اطار تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.