وزارة الطاقة: دراسة إمكانية إمداد تنزانيا بالمحروقات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، وفدا تنزانيا برئاسة وزير الطاقة جانيوري يوسف مكامبا، اين تم دراسة إمكانية إمداد تنزانيا بالمحروقات.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، حضر الاجتماع، رئيسي مُجمعي سوناطراك وسونلغاز، حيث ناقش معهم السبل والوسائل لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم.

ووافق الوزيران، بعد دراسة كل إمكانيات التعاون، على برنامج عمل حيث تم على هذا النحو تكليف مجموعة عمل مشتركة بتنفيذ الإجراءات المختارة لدراسة إمكانيات إمداد تنزانيا بالمحروقات “النفط الخام والمنتجات المكررة” وتخزين المحروقات.

كما ناقش الجانبان فرص الاستثمار في الهندسة وتوليد الكهرباء وتطوير شبكة الكهرباء في تنزانيا حيث تم الاتفاق على التوقيع مستقبلا على مذكرة تفاهم.

ونوه وزير الطاقة برغبة الجزائر في تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع الدول الإفريقية، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تستهدف انفتاحها على السوق الأفريقية.

كما أكد الوزير على استعداد الجزائر لدعم تنزانيا ومرافقتها بدرايتها وخبرتها في هذه المجالات.

ومن جانبه أعرب الوزير التنزاني عن اهتمام بلاده الكبير بحضور سوناطراك وسونلغاز لتنمية الاستثمارات في تنزانيا من خلال تعزيز الشراكة المربحة للجانبين في صناعات النفط والغاز والكهرباء.

وأشار مكامبا أيضا إلى أن البلدين سيعملان بشكل مشترك وأن مجموعة فنية ستكون مسؤولة عن وضع خارطة طريق من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.

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