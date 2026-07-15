أكدت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، الأربعاء، عودة التموين بالتيار الكهربائي عبر 16 ولاية التي شهدت انقطاعات ليلة أمس.

وشهدت عدة ولايات من مختلف بروع الوطن ليلة أمس انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي بسبب خلل تقني استثنائي إثر عطب أصاب المنشأة الكهربائية في سيدي عقبة بولاية بسكرة.

حيث تابع الوزير الأول سيفي غريب، مرفوقا بوزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ومستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد، عملية إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية إلى غاية اكتمال المهمة بنجاح في حدود الساعة الرابعة صباحا من نهار اليوم.

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