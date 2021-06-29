وزارة الطاقة: مخطط خاص لتجنب إنقطاعات الكهرباء خلال الصيف

وضع قطاع الطاقة، مخططا خاصا لضمان تزويد البلاد بالكهرباء واجتياز الفترة الصيفية بحد أدنى من انقطاعات الطاقة الكهربائية.ويخص هذا المخطط كل المنشآت والتجهيزات الكهربائية، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وشمل المخطط لهذه السنة وضع في الخدمة لـ: 1868 ميغاواط إضافية و50 منشئة لنقل الكهرباء “محطات وخطوط كهربائية ذات توتر عالي”.بالإضافة إلى 767 مركز توزيع و2704 كم من شبكة التوزيع.وأكد البيان، إن هذه الإنجازات الجديدة، من شأنها تدعيم قدرة الإنتاج للكهرباء.والتي تبلغ ما يقارب 22000 ميغاواط، والمدعمة بعمليات الصيانة الدورية.

وأشار البيان، إلى إنه وبالنسبة لصيف 2021، ينتظر بلوغ ذروة الاستهلاك للطاقة الكهربائية بـ: 15500 ميغاواط في حالة تسجيل درجات حرارة فصلية “عادية”.و16500 ميغاواط في حالة درجات حرارة استثنائية وذلك بزيادة تقدر بـ: 6 بالمائة بالنسبة للذروة المسجلة لصيف 2020.حيث أن القدرة الإنتاجية المتوفرة كافية لتغطية الطلب خلال هذا الصيف.

ويُسجل نفس الوضع بالنسبة لمناطق الجنوب والجنوب الكبير.والتي تم تدعيم القدرة الإنتاجية بها بتحويل توربينات غازية من الشمال إلى الجنوب.وذلك سيكون كفيلا بتغطية شاملة مع فائض كافي تحسبا لأي زيادة في الاستهلاك.

وأشار البيان، إلى إنه وبالرغم من وضع هذه المخططات لضمان خدمة ذات جودة، إلا أنه قد يتم تسجيل بعض الأعطاب الآنية التي تمس الشبكة الكهربائية.خاصة في ظروف مناخية صعبة أو تعدي على الشبكات.وكمثال على ذلك ما تم تسجيله في الجنوب الشرقي للبلاد من درجات حرارة جد مرتفعة.أو كما تم تسجيله من رياح شديدة في منطقة الساورة خلال شهر جوان.

وللتصدي لهذه الأوضاع الاستثنائية، جندت مؤسسات مجمع سونلغاز “إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء”، كل الإمكانيات البشرية والمادية.وذلك عبر فرق للتدخل والصيانة لضمان استمرارية التزويد بالكهرباء وذلك أحيانا في ظروف غاية في الصعوبة.كما وضعت سونلغاز مركز اتصال وطني “3303”، يشتغل 24 ساعة/24 و 7 أيام في الأسبوع.تحت تصرف المواطنين وللإبلاغ عن كل الانقطاعات ومن أجل تلقي أي استفسارات.

وأكد البيان، إن مجمع سونلغاز يقوم بتجسيد استثمارات ضخمة من أجل تغطية الطلب على الكهرباء للمواطنين والقطاع الاقتصادي والاجتماعي.وذلك بهدف ضمان الخدمة العمومية المنوطة به.