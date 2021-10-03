وزارة الطاقة والمناجم : إطلاق 26 مشروعا للبحث عن المعادن بـ 1.8 مليار دينار

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم عن إطلاق مشاريع للبحث عن المعادن واستغلالها لهدف تكثيف الاستثمار في القطاع المنجمي.

وقالت مستشارة وزير الطاقة والمناجم مكلفة بقطاع المناجم فتيحة ربحي في حديث للقناة الإذاعية الأولى، أن الوزارة أطلقت 26 مشروعا للبحث عن المعادن بتكلفة 1.8 مليار دينار . مشيرة إلى اكتشاف 32 مادة منجمية غير مستغلة من بينها “معادن وأتربة نادرة، الليثيوم، النحاس، المنغنيز، أملاح البوتاسيوم، الكبريت الأحجار الكريمة، الرصاص والزنك “.

وأضافت ربحي، أنه خلال سنة 2021 يضم البرنامج 26 مشروعا بتكلفة قدرها 1.8 مليار دينار جزائري لتغطية مكامن ومواقع المواد المعدنية. وبعث وإطلاق المشروع المتكامل لاستغلال تحويل الفوسفات. وكذا مشروع تثمين مكمن الحديد لغار جبيلات ومشروع استغلال مكمن الزنك والرصاص بواد أميزور”.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp