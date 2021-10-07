وزارة الطاقة والمناجم: إهتمام “جزائري تركي مصري” بدفع 7 مجالات إستثمارية طاقوية

كشفت وزارة الطاقة والمناجم، عن اهتمام جزائري تركي مصري بدفع 7 مجالات إستثمارية طاقوية.

أفاد بيان للوزارة، أن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب استقبل كلا من سفيرة تركيا بالجزائر، ماهينور أوزدمير كوكطاش، وسفير مصر بالجزائر، المنتهية مهامه، أيمن مشرفة. حيث جرى إبراز تطلع الدول الثلاث لتعميق حالة علاقات التعاون والشراكة “الممتازة” وآفاق تطويرها.

وأضاف البيان، أن الوزير أعرب في لقائه مع الدبلوماسية التركية، على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في المشاريع الهيكلية في الجزائر. لا سيما في مجالات البحث والتنقيب عن المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء. إضافة إلى البحث والإستغلال وإنتاج المواد المنجمية.

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وفي لقاء منفصل، تركزت المباحثات بين الوزير وسفير مصر، الذي قام بزيارة وداعية في ختام مهمته بالجزائر. على تعزيز علاقات التعاون في مجال الطاقة والمناجم. لا سيما في مجال تحويل المحروقات ونقل الكهرباء وتسويق الغاز.

كما ناقش عرقاب والسفيرة التركية أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين في قطاع المناجم بالجزائر. وبحث الطرفان الإعداد لأشغال اللجنة المشتركة الحكومية الجزائرية-التركية المقبلة التي ستترأسها وزارة الطاقة والمناجم، حيث سينظم خلالها منتدى للأعمال. منوها بعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين سوناطراك والشركات التركية”. داعيا إلى تطوير شراكات متبادلة المنفعة تركز على مشاريع تدمج إتقان تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة والتكوين.

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