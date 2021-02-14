وزارة العدل: إستخراج صحيفة السوابق القضائية رقم “3” عن بعد بداية من الغد

كشفت وزارة العدل عن الإطلاق الرسمي لطلب إستخراج النسخة الإلكترونية لصحيفة السوابق القضائية عن بعد بداية من الغد.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجراء يأتي في إطار عصرنة الخدمات القضائية التي تنتهجها وزارة العدل.

وكذا تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق القضائية عن بعد، ليتم إستخراج صحيفة السوابق القضائية عن بعد بداية من الغد الإثنين.

وأضافت الوزارة، أن هذه الخدمة أصبحت إلكترونية كلية ليستفيد منها المواطن دون عناء التنقل إلى الجهات القضائية.

كما تهدف إلى تعزيز ميكانيزمات تقريب الإدارة من المواطن التي تعتبر من أهم المحاور ذات الأولوية التي التزمت بها الحكومة في مجال تجسيد الحكامة الإلكترونية ومحاربة البيروقراطية.