وزارة العدل: إفتتاح ورشة تكوينية حول العملات المشفرة

نظمت وزارة العدل، اليوم الأحد، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، ورشة تكوينية، حول موضوع “العملات المشفرة” من 16 إلى 20 نوفمبر 2025، بإقامة القضاة بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تم تأطير هذه الورشة التكوينية، من طرف البرنامج الامريكي الدولي، للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية (ICITAP)، التابع لوزارة العدل الأمريكية.

وأشرف على مراسم الإفتتاح لهذه الورشة، محمد رقاز، الأمين العام لوزارة العدل، رفقة إليزابيث مور أوبين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.