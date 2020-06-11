وزارة العدل: إنتهاج أسلوب جديد في الترشيح لتولي الوظائف السامية

كشفت وزارة العدل عن انتهاج أسلوب جديد في الانتقاء قصد الالتحاق بالوظائف السامية، من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي وظيفة مفتش بوزارة العدل التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي.

وأوضحت في بيان لها، أن هذه الخطوة التي تعني تسعة مناصب شاغرة لوظيفة مفتش بوزارة العدل ترمي إلى ضمان أكبر قدر من الشفافية وتحقيق تكافئ الفرص بين جميع القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لشغل المنصب المذكور آنفا.

وأضاف البيان، أنه تم توزيع إعلان على المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، يدعو القضاة المستوفين للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للوزارة إلى تقديم ترشحاتهم التي ستعرض على لجنة خاصة مشكلة من قضاة و إطارات وزارية و ممثلي المجلس الأعلى للقضاء.

و سيتم إثر ذلك، اقتراح من سيعلن عن انتقائهم من قبل اللجنة على الجهة المخول لها سلطة تقدير ملائمة التعيين في مثل هذه الوظائف، أي رئيس الجمهورية.