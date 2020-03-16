وزارة العدل: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين في الجهات القضائية والمؤسسات العقابية

أصدرت وزارة العدل بيانا اكدت فيه على اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين و المتضاقين في الجهات القضائية والمؤسسات العقابية.

وحسب نسخة من البيان الذي تحوز النهار اونلاين على نسخة منه فقد تفاجئت وزارة العدل بخطاب رئيس الإتحاد الوطني منظمات المحامين والذي دعا من خلاله وزارة العدل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة انتشار فيروس كورونا وهو الخطاب الذي تداولته وسائل الإعلام.

واكد البيان على أن ماطالب به رئيس اتحاد منظمات المحامين يدخل في صميم مهام السلطات العمومية التي اتخذت كافة الإجراءات الوقائية في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت ذات الوثيقة أن وزارة العدل وعلى غرار باقي كل قطاعات الدولة الأخرى قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين و المتقاضين على مستوى الجهات القضائية و المؤسسات العقابية.

كما أشار البيان إلى أن رؤساء الجهات القضائية ومديري المؤسسات العقابية قد تم تليغهم بمحتوى مراسلة الوزير الأول المؤرخة في 9 مارس 2020 والمتعلقة بتفعيل نظام الوقاية الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورونا