وزارة العدل.. الإنتهاء من إعداد المسودة الأولى لمشروع إصلاح محكمة الجنايات

كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن الإنتهاء من إعداد المسودة الأولى لمشروع إصلاح محكمة الجنايات.

وأفادت وزارة العدل، في بيان لها، أن فوج العمل المكلف بإعداد أرضية لإصلاح نظام محكمة الجنايات انتهى من أشغاله بإيداع تقريره الأولي في نهاية شهر سبتمبر من السنة الجارية.

وأوضحت الوزارة أن فوج العمل يتشكل من قضاة المحكمة العليا تحت رئاسة رئيس الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، بوروينة محمد.

وأضافت وزارة العدل أن التقرير تناول بالدراسة أساسا مختلف التجارب في القانون المقارن والإشكالات المطروحة بشأنها مع التعرض للتجربة الجزائرية.

وعلى ضوء ذلك تم إقتراح المسائل الجديرة بالتعديل، وقد إنتهى إلى إقتراح مسودة مشروع تعديل الأحكام القانونية ذات الصلة.

ونظرا لكون المقترحات المقدمة تَهُّمُ الجميع، فقد أمر وزير العدل حافظ الأختام بتوسيع الإستشارة عن طريق أخذ رأي جميع قضاة الجهات القضائية والمحكمة العليا.

بالإضافة الى مجلس الدولة والإتحاد الوطني لمنظمات المحامين والأساتذة الجامعيين والمختصين في الشؤون القضائية والقانونية وغيرهم.

وقد طلب الوزير من هؤلاء جميعاً اثراء العمل المنجز وتقديم مقترحاتهم التي ستساهم في إعداد الصيغة النهائية لمشروع إصلاح محكمة الجنايات.