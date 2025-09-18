وزارة العدل بالتعاون مع السفارة الأمريكية تنظم ورشة تكوينية حول العملات المشفرة

تنظم وزارة العدل بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ورشة تكوينية حول موضوع العملات المشفرة، من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وحسب بيانٍ للوزارة، فإن هذه الورشة تنَظَّمُ بتأطير من البرنامج الأمريكي الدولي. للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية (ICITAP) التابع لوزارة العدل الأمريكية.

وأشرف على مراسم افتتاح هذه الورشة، محمد رقاز، الأمين العام لوزارة العدل. رفقة إليزابيث مور أوبين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وتأتي هذه الورشة الموجهة للقضاة وضباط الشرطة القضائية، والمحللين الماليين بخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر. تكملةً للورشة الأولى التي نظِّمت خلال شهر جويلية الفارط، حول “الاستعلام في مصادر الوسط المفتوح”.