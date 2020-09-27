وزارة العدل: برمجة دورات تكوينية لفائدة القضاة والإطارات

أعلنت وزراة العدل، عن برمجة عمليات تكوينية بالجزائر لفائدة القضاة والإطارات خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2020.

وتم الشروع في التكوين في اللغة الانجليزية بمدرسة التكوين في اللغة الانجليزية Berlitz لفائدة 20 إطارا و20 قاضيا من المجالس القضائية للوسط.

ويأتي ذلك، في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وسيستمر هذا التكوين لمدة 5 أشهر بمعدل 56 ساعة، وذلك ابتداء من يوم 7 سبتمبر 2020.

كما ستنظم وزارة العدل في إطار تدعيم قدرات القضاة وتعميق معارفهم في مجال القانون، بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP، دورة تكوينية حول “مساعدة ضحايا الجرائم”.

وسيتم تنظيم هذه الدولة، من 27 إلى 29 سبتمبر 2020، بالمدرسة العليا للقضاء، وستكون مخصصة لفائدة 13 مشاركا “4 قضاة بالإضافة إلى أعوان القضاء ومحامون وممثلون من المجتمع المدني و الجمعيات المتخصصة.

وتهدف هذه الدورة إلى تحسين طرق مساعدة ضحايا الجرائم خاصة النساء والقصر المتضررين منها.

هذا وستنظم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومكتب البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية عبر مشروع تمديد العمل العالمي بشأن الجرائم الالكترونية (+ GALAXY)، ورشة شاملة عبر الانترنت للجهة المنظمة.

ويأتي ذلك، في إطار مشاركة القطاع في نشاطات البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية.

وستنظم هذه الورشة حول “سلطات العدالة الجنائية و متعاملي الخدمات متعددي الجنسيات: تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص في مجال الفضاء المعلوماتي”، يوم 30 سبتمبر 2020.

وسيشارك في هذه الوزرشة، 10 قضاة، وسينشطها متدخلون عن المجلس الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ودولة الشيلي، ومؤسسة فايسبوك.

بالإضافة إلى الشركة الأمريكية لتوفير شبكة توصيل المحتوى وخدمات تأمين الانترنت “Cloudflare”، وفريق العمل الخاص بمكافحة الاحتيال عبر الانترنت “APWG”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى عرض الممارسات المثلى للتعاون بين هيئات العدالة الجنائية ومتعاملي الخدمات في مجال التحقيقات المتصلة بالجريمة المعلوماتية.

وكذا تقييم التحديات القانونية، والتنظيمية التقنية والثقافية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، يضيف البيان.