وزارة العدل: برمجة عملية تكوينية لفائدة 65 موظفا إبتداء من 19 ديسمبر

تنظم جامعة التكوين المتواصل دورتين تكوينيتين لفائدة 65 موظفا من الأسلاك المشتركة ابتداء من 19 ديسمبر الجاري.

وحسب بيان لوزارة العدل، اليوم السبت، تتعلق الدورة الأولى بالتكوين قبل الترقية لرتبة أعلى “عن بعد”.

وتخص هذه الدورة، 59 موظفا من الإدارة المركزية والجهات القضائية منهم متصرفين ومساعد متصرف لمدة 9 أشهر.

بالإضافة إلى تكوين 42 محاسب إداري رئيسي، وإداري محاسب لمدة 6 أشهر.

وكذا تكوين 12 مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات لمدة 7 أشهر.

أما الدورة الثانية، فتتعلق بالتكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب “عن بعد”، لفائدة 6 موظفين من الجهات القضائية لمدة 3 أشهر.

ومن بين هؤلاء الموظفين، 3 أعوان مكتب، وعون إدارة، وعون إدارة رئيسي وملحق للإدارة.

و يعد هذا التكوين إلزامي محدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 2008.

وينظم التكوين قبل الترقية لفائدة الموظفين الذين استفادوا من الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة عن طريق الترقية الإختيارية.

ويأتي ذلك، بهدف تحضيرهم لآداء مهامهم الجديدة وتعيينهم في الرتب المعنية بالترقية.

بينما يتم تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب، لفائدة المتربصين الناجحين في مسابقة التوظيف الخارجي.

ويأتي ذلك، بهدف تحضيرهم لآداء مهامهم وترسيمهم في رتبهم الجديدة طبقا للتنظيم المعمول به.