 وزارة العدل.. برنامج تكويني لفائدة القضاة في مجال “مكافحة جرائم الإرهاب”

يشارك، 5 قضاة بملتقى عبر الانترنت حول “مكافحة جرائم الإرهاب”، يومي 7 و8 أفريل بإطار التعاون مع الوكالة التركية للتعاون حسب بيان وزارة العدل.

ويهدف الملتقى المنظم من قبل وكالة TIKA التركية، إلى تدعيم المعارف والخبرات بمجال سياسات مكافحة الإرهاب في تركيا.

إضافة إلى اللوائح القانونية الوطنية والدولية بشأن جرائم الإرهاب، أساليب التحقيق وعمليات المحاكمة الفعالة.

وتابع بيان الوزارة،”التعاون القضائي الدولي في التحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة،وتبادل المعرفة والخبرة المتراكمة لتركيا بمكافحة الإرهاب من الماضي إلى الحاضر”.

وستتم مناقشة الترتيبات والممارسات القانونية للمشاركين في دولتهم.