وزارة العدل تتيح استخراج الجنسية ببطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر

أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن تسهيل جديد يتعلق بإجراءات استخراج شهادة الجنسية الجزائرية بداية من يوم 16 مارس 2025.

وحسب بيان لوزارة العدل فإنه أصبح بإمكان المواطنين الحصول على شهادة الجنسية من أقرب محكمة إليهم، وذلك بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري، دون الحاجة إلى تقديم أية وثائق إدارية إضافية، بشرط أن تكون هويتهم مسجلة في قاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بشهادة الجنسية.

وفي حال كانت هوية المواطن غير محققة في النظام، أوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم شهادة الجنسية بعد تقديم الوثائق التي تثبت حقه في الحصول عليها، ليتم بعدها تسجيله آليًا في قاعدة المعطيات التي تحقق هويته. هذا النظام الجديد سيمكن المواطنين مستقبلاً من استخراج شهادة الجنسية بكل سهولة بمجرد تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري.