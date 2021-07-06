وزارة العدل تحدد تاريخ إجراء المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة

أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء عن تاريخ إجراء المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة لسنة 2021

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تحديد تاريخ 26 و28 جويلية الجاري إجراء المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة. وبهذا سيجتاز المترشحون الاختبارات الكتابية للقبول في مركز امتحان واحد.

وسيكون مركز إجراء الإختبار على مستوى جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين باب الزوار. وكشف بيان الوزارة أن المواد المعنية بالإختبار الكتابي هي مواد القانون الجزائي والاجراءات الجزائية والقانون المدني والاجراءات المدنية والمذكرة الاستخلاصية. إلى جانب الامتحان في الثقافة العامة واللغتين العربية والفرنسية

على ان يتم الاعلان عن توزيع قوائم المترشحين على القاعات في وقت لاحق. وذكرت الوزارة في ذات البيان “في حالة ضبط مترشح في حالة غش يتعرض للإقصاء .دون الاخلال بالمتابعة الجزائية. وهذا طبقا لأحكام المواد من 253 مكرر 6 الى 253 مكرر 12 من قانون 20-06 المتضمن قانون العقوبات”.