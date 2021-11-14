وزارة العدل تخصص منصة رقمية للتبادل الإلكتروني للعمل بنظام التقاضي

دعت وزارة العدل، المحامين إلى التسجيل بالتطبيق الخاص بهم لتمكينهم من حسابات إلكترونية لإستغلال الأرضية الرقمية. من أجل التبادل الإلكتروني تحسبا لإنطلاق العمل بنظام التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية.

وحسب النيابة العامة بمجلس قضاء برج بوعريريج أنه بخصوص التوصيات الناتجة عن إجتماع وزير العدل ابراهيم بوغالي. إذ يتوجب على المحامين التسجيل بالتطبيق الخاص بهم لتمكينهم من حسابات إلكترونية لإستغلال الأرضية الرقمية.

كما ستسمح هذه المنصة بالتبادل الإلكتروني تحسبا لإنطلاق العمل بنظام التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية.

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وكانت وزارة العدل، قد نظمت لقاءً مع ممثلي الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ماي الماضي حول محتوى الأرضية الرقمية المستحدثة. وهذا لتبادل العرائض والمذكرات بين المحامين.

كما يدخل اللقاء في إطار إجراءات تفعيل وعصرنة أساليب التسيير القضائي التي انتهجتها بهدف تسهيل عمل المحامين. وقدم من جهته، مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة، موجاج مصطفى، عرض مفصل وتوضيحات حول محتويات هذه الأرضية.

حيث أوضح المتحدث أن الأرضية الرقمية ستوضع في خدمة المحامين بهدف تسهيل إجراءات عملهم القضائي،دون عناء التنقل إلى الجهات القضائية. وهذا في إطار –يضيف موجاج-،”المزايا وأهداف التسيير العقلاني والسير الحسن للملف القضائي والسرعة بالفصل والسماح للمحامين تقديم مذكراتهم عن بعد”.

وأشار المسؤول أن “الجزائر قطعت أشواطا كبيرة بمجال رقمنة العدالة وحاليا تنتقل لمرحلة التبادل الإلكتروني للعرائض بالقضاء المدني خارج الجلسات”. كما سيتم –يقول المتحدث- وضع الأرضية الجديدة لتمكين المحامين من تسجيل عرائضهم على مستوى الاستئناف في المجلس والتبادل يتم خارج الجلسات”.

تابعا “تحت إشراف قاض على مستوى المجلس وهو المستشار المقرر إلى غاية الوصول إلى جلسة المرافعات والرجوع الى الجلسات الكلاسيكية”. وأوضح موجاج، أن “وزارة العدل حاليا تعكف على إعداد النصوص الخاصة بتفعيل الأرضية”.

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