وزارة العدل.. تدابير لضمان سريان الامتحانات الرسمية

وجهت وزارة العدل يوم أمس مذكرة عمل إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

ويأتي هذا في إطار تأمين سريان الامتحانات الرسمية لشهر جوان الجاري.

وقد حثت المذكرة على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة عن طريق المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.

كما طلب من المادة النواب العامين تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاستهم وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع. لاتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن لهذه الامتحانات.

تهدف هذه العملية إلى ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على إجتياز إمتحانات هامة.

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كما إستقبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرّشيد طبي، وفدًا عن محكمة النقض الإيطالية يترأسه جيوفاني سالفي، النائب العام لدى الهيئة المذكورة، وهذا في إطار زيارة عمل. وفي بيان للوزارة، يأتي هذا اللقاء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الوفد الإيطالي إلى المحكمة العليا. يومي 27 و 28 مارس. بدعوة من النائب العام لدى المحكمة العليا. وهذا بهدف التباحث حول الإطار الإستراتيجي للتعاون بين النيابتين العامتين بكلا البلدين. لاسيما في مجال تبادل المعلومات والزيارات بشأن المواضيع ذات الإهتمام المشترك خاصة في مجال مكافحة الإجرام الخطير.

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