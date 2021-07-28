وزارة العدل تدعو للترشح لشغل وظائف على مستوى مفوضية الإتحاد الإفريقي

كشفت وزارة العدل، عن فتح الترشح لمنصبي رئيس شعبة الأبحاث ورئيس شعبة الوساطة والحوار، على مستوى مفوضية الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأعلمت الوزارة، عبر بيان لها، أن الجهة المنظمة تشترط في المترشحين لهذين المنصبين عدم تجاوزهم سن 55 سنة واستيفائهم لشروط أكاديمية ومهنية.

وأشار البيان، إلى إنه وللاطلاع على جملة الشروط وكيفية الترشح ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الرابط https://careers.au.int/fr/jobs

وتدعو الوزارة، بغرض تعزيز تواجد بلادنا في منظمة الإتحاد الإفريقي، القضاة الراغبين في الترشح لشغل أحد المنصبين إلى تسجيل ترشحهم على الموقع الالكتروني التابع للاتحاد الإفريقي careers.au.int/fr وذلك قبل تاريخ 02 أوت 2021.