وزارة العدل ترخص لاستئناف زيارة المحبوسين في 19 ولاية

وجهت وزارة العدل إلى الجهات القضائية مذكرة، تقرر بموجبها رفع تعليق الزيارات العائلية للمحبوسين في الولايات 19 التي عرفت رفعا شاملا للحجر الصحي.

وحسب مذكرة الوزارة يسري رفع التعليق ابتداء أمس الأربعاء 15 جويلية.

وقد جاء في هذه المذكرة الوزارية أن استئناف الزيارات العائلية للمحبوسين يخضع لمجموعة من الضوابط.

وأوضحت المذكرة الوزارية أنه يرخص بحق الزيارة لشخص واحد، مع منع دخول قاعة الإنتظار والمحادثة للأطفال دون سن 16 سنة.

وتجرى الزيارات المقربة بفاصل زجاجي وجوبا، كما يمنع إدخال القفف.

وأكدت مذكرة وزارة العدل مواصلة العمل باستلام المبلغ الموجه لقنوة المحبوس المودع من عائلته.

كما ستتم مواصلة استعمال قاعة المحادثة بالفاصل عند زيارة المحامين للمحبوسين.

وفي حالة نقص المرافق –تضيف المذكرة الوزارية- يتعين احترام التباعد الاجتماعي المقدر بمتر واحد على الأقل، مع وجوب وضع القناع الواقي (الكمامة).

وشددت وزارة العدل على ضرورة اتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير الوقائية لمنع انتقال فيروس كوفيد 19.

كما أوصت مذكرة وزارة العدل بضرورة إبلاغ عائلات المحبوسين بهذه المقتضيات.