عاجل

وزارة العدل ترد على قرار نقابة القضاة بتعليق العمل القضائي ابتداء من الغد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزارة العدل ترد على قرار نقابة القضاة بتعليق العمل القضائي ابتداء من الغد
بقلم م. فيصل

أصدرت مساء اليوم وزارة العدل بيانا توضح أن القانون الأساسي للقضاة منع القاضي من القيام بأي عمل من شأنه وقف اوعرقلة العمل القضائي.

واوضح بيان ذات الوزارة أن القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاة يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب.

أضاف ذات البيان أن القانون العضوي يمنع التحريض عليه ويعتبر ذلك إهمالا للعمل.

وفي ذات السياق أكدت الوزارة أن نقابة القضاة زكت المعيار الأساسي المعتمد في حركة التحويل

وأن المعيار الأساسي في الحركة هو تحويل كل من قضى 5 سنوات في نفس الجهة القضائية

كما اشار بيان الوزارة أن للقضاة المتضررين حق التظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون.

والذي إعتبرته وزارة العدل مطلب مراجعة نصوص السلطة القضائية مرهون بمراجعة أحكام الدستور.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=718158

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com