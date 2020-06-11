وزارة العدل: تشكيل فوجي عمل لمراجعة القانونين المدني والتجاري

تعكف وزارة العدل حاليا، على تشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانونين، المدني والتجاري، فيما تتواصل ورشات تعديل نصوص قانونية أخرى، على غرار قانون العقوبات والوقاية من الفساد.

وأفاد بيان للوزارة، أنه يجري التحضير حاليا لتشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانون المدني والقانون التجاري في خطوة تندرج ضمن الورشات التي باشرها قطاع العدالة في سياق إخضاعه عددا من القوانين الأساسية لـمراجعة نوعية.