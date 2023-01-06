وزارة العدل تصدر قرارا بعقد جلسات محاكمة متنقلة في 3 ولايات

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 86 قرارا بعقد جلسات محاكمة متنقلة في 3 ولايات.

ووفقا لذات العدد صدرقرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1444الموافق 28 نوفمبر سنة 2022 ،يتضمن عقد بعض الجهات القضائية جلسات متنقلة.

وشمل القرار يشمل مجلس قضاء أدرار ومحاكم تيميمون وبرج باجي مختار بالإضافة إلى محاكم إن أمناس وجانت بإيليزي وحاسي مسعود بورقلة

وتحدد أيام وساعات وأماكن انعقــاد الجلسات المتنقلة والأقسام والغرف المعنية بموجب أمر يصدره رئيس المجلس القضائي، بعد استطـلاع رأي النائب العام والتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية. الجلسات المتنقلة تسري عليها نفس القواعد والإجراءات المنصوص عليها.