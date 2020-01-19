وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي

الوطني
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وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي
بقلم نويس عبد الجلال

طلبت وزارة العدل، اليوم الأحد، رفع الحصانة البرلمانية عن الوزير الأسبق عبد القادر واعلي، في قضايا تخص شبهة فساد.

وحسب ما توفر من معلومات، فإنّ عبد القادر واعلي مطلوب للتحقيق حول شبهات فساد خلال توليه وزارة الأشغال العمومية
وفي هذا السياق، عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا اليوم، أين درس الطلب الذي قدمته وزارة العدل.
هذا وقد قام مكتب المجلس بإحالة طلب رفع الحصانة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

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