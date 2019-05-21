وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن عمار غول صديق شهاب وسعيدة بوناب

طلبت وزارة العدل أمس الثلاثاء من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن ثلاث شخصيات .

وحسب موقع ALG24 الناطقة بالفرنسية نقلا عن مصدر قضائي طلب رفع الحصانة يتعلق بكل من :

عمار غول وزير النقل الأشغال العمومية السابق ورئيس حزب تاج .

وكذا صديق شهاب الناطق الرسمي السابق لحزب التجمع الوطني الديموقراطي “الارندي “.

وأيضا سعيدة بوناب برلمانية وعضو في المكتب السياسي للأفلان، ورئيسة جماعة الصداقة الجزائرية الصحراوية البرلمانية.

وأضاف ذات الموقع فقد تم ذكر إسم عمار غول في قضية علي حداد أثناء التحقيق مع قرابة 60 شخصية بمحكمة سيدي امحمد .