وزارة العدل تطلق برنامجا لتكوين القضاة

أطلقت وزارة العدل، برنامجا تكوينيا لفائدة القضاة، لمدة شهرين بداية من اليوم الأحد. سيتابع فيه 40 قاضيا تكوينا تخصصيا في مجال القانون العقاري، على مستوى المدرسة العليا للقضاء بالقليعة..

وحسب بيان لوزارة العدل، سيشارك 10 قضاة في الإجتماع الثالث عبر الأنترنت للشبكة القضائية حول الجريمة المعلوماتية يوم 9 نوفمبر. وهذا في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وأضاف البيان، أن هذا الإجتماع يهدف لمواصلة جهود تأسيس الشبكة القضائية حول الجريمة المعلوماتية في المنطقة الأورومتوسطية. من خلال تقييم التقدم المحرز في السنة الماضية وتحديد أهداف جديدة آخذين بعين الاعتبار طبيعة الجريمة السيبرانية. ووجود الأدلة الالكترونية في الفئات الأخرى من الجرائم وكذا الاحتياج المستمر لتكوين القضاة. مع التركيز على التعاون الدولي والجوانب التقنية للأدلة الالكترونية والتكوين القضائي مثلما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني السنة الماضية.

كما سيشارك قضاة من الجهات القضائية في منتدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية للقضاة المتخصصين في الملكية الفكرية. عبر الأنترنت، من 10 إلى 12 نوفمبر. يهدف لجمع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى تبادل المعلومات ومقارنة الممارسات في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة بالجزائر بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. ستشارك قاضية بالإدارة المركزية في الملتقى الثاني حول “مكافحة العنف ضد المرأة والبنات تعميق المعارف الموجهة للصحفيين” يومي 7 و8 نوفمبر.

كما سيشارك 10 قضاة في الملقى الثالث حول التنسيق للتكفل بالنساء والبنات ضحايا العنف الجسدي، يوم 10 نوفمبر. وسيئارك 20 قاضيا. وسيشارك 10 قضاة في الملتقى الثالث حول “التنسيق للتكفل بالنساء والبنات ضحايا العنف الجسدي، يوم 10 نوفمبر.

وفي إطار التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة، لشؤون اللاجئين في الجزائر. سيشارك 20 قاضيا في الورشة الجهوية الثانية حول حقوق اللاجئين يومي 7 و8 نوفمبر بوهران.