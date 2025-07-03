وزارة العدل تطلق تكوينين في الهند

أعلنت وزارة العدل، أنه في إطار برنامج التعاون الفني والإقتصادي للحكومة الهندية، سيتم تنظيم تكوينين حضوريا بالهند باللغة الإنجليزية.

وحسب وزارة العدل فإن التكوين الأول حول “الأدلة الجنائية متعددة الوسائط” من 04 إلى 15 أوت 2025، بالجامعة الوطنية لعلوم الأدلة الجنائية بالهند. في حين، يهدف هذا التكوين إلى توفير أساس شامل في مجال الأدلة الجنائية المتعددة الوسائط. مع التركيز على المبادئ والتقنيات والأدوات المستخدمة في تحليل الصور الرقمية والصوتيات. والمحتوى المرئي، والتحقق من صحتها والتحقيق فيها.

كما يتعلق التكوين الثاني حول “مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات”، من 18 إلى 25 أوت 2025. بالأكاديمية الوطنية للجمارك والضرائب غير المباشرة والمخدرات بالهند.

كما يهدف هذا التكوين إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للأبعاد العالمية والإقليمية للإتجار غير المشروع بالمخدرات. وتعزيز قدراتهم في التحقيق والتصدي للجرائم المتعلقة بالمخدرات. وذلك من خلال تقنيات استخبارية متقدمة تشمل الأدوات الرقمية وأساليب التحقيق المالي.

وفي هذا الصدد، فعلى قضاة (الحكم الجزائي والنيابة والتحقيق). الراغبين في متابعة هذين التكوينين تقديم طلب ترشحهم. ورسالة تحفيز محررة باللغة الإنجليزية مع إرفاق (وجوبا). شهادة المستوى في اللغة الإنجليزية في المستوى السادس فما فوق. عبر السلطة السلمية إلى المديرية الفرعية للتكوين والشؤون الاجتماعية لوزارة العدل. قبل نهاية يوم الأحد 6 جويلية 2025، عبر البريد الالكتروني ODOO.

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