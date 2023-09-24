وزارة العدل تطلق عمليات تكوينية للإطارات والقضاة

أطلقت وزارة العدل عمليات تكوينية للإطارات والقضاة بداية من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، سيشارك أربعة قضاة وإطار واحد من الديوان المركزي لقمع الفساد. في ورشة حول “التحقيقات المالية والعملات المشفرة”. من 24 إلى 28 سبتمبر 2023، بفندق ماريوت، بباب الزوار، من تنظيم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ONUDC، سيشارك قاض وإطار في الإجتماع 31 لرؤساء المصالح المسؤولة على المستوى الوطني عن مكافحة الاتجار غير المـشروع بالمخدرات إفريقيا. من 26 إلى 29 سبتمبر 2023، بأبوجا نيجيريا.

كما سيتناول هذا الإجتماع مسائل متصلة بتنظيم وعمل رؤساء المصالح المسؤولة على المستوى الوطني. عن مكافحة الاتجار غير المـشروع بالمخدرات إفريقيا. بالإضافة كذلك إلى إنتخاب المكتب و إعتماد جدول الأعمال و تنظيم هذا الإجتماع وتبني تقريره.

وفي إطار التعاون بالمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، سيشارك 40 إطارا من الإدارة المركزية (مديرين و مديرين فرعيين). في أيام تكوينية في مجال التسيير المالي حول موضوع “المبادئ العامة للمالية العمومية في ظل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. بالمعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، لمدة خمسة أسابيع بنظام تناوبي بمعدل يوم واحد في الأسبوع لكل فوج كمايلي:

الفوج 1: أيام 25سبتمبر، و01 و 08 و15 و22 أكتوبر2023، لفائدة14 إطارا. أما الفوج 2: أيام 26سبتمبر، و02 و 09 و16 و23 أكتوبر2023، لفائدة13 إطارا. في حين الفوج 3: أيام 27سبتمبر، و03 و 10 و17 و24 أكتوبر2023، لفائدة13 إطارا.

تهدف هذه الأيام التكوينية إلى تدعيم مؤهلات الإطارات التسييرية للعمل بالآليات الجديدة للتسيير الميزانياتي. كما سيتم التطرق خلالها إلى عدّة محاور أهمها: مدخل إلى المالية العمومية و النظام الجديد في إطار القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية. المستجدات الأخيرة في قانوني الصفقات و المحاسبة العمومية.