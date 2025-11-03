وزارة العدل تطلق منصة رقمية لفائدة المتقاضين والمحامين 

أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين، منصة رقمية لفائدة المتقاضين والمحامين لتسهيل عليهم عدم التنقل إلى مقر الجهة القضائية.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن هذه المنصمة تتيح خدمة إيداع طلب شهادات عدم الطعن، عدم المعارضة، عدم الاستئناف وعدم الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات القضائية النهائية.

وتهدف هذه المنصة الرقمية للمتقاضين والمحامين إيداع طلباتهم دون الحاجة للتنقل إلى مقر الجهة القضائية.

كما تشمل هذه المنصة الأحكام والقرارات الصّادرة عن الجهات القضائية بمختلف درجاتها العادية والإدارية.