وزارة العدل تعلن النتائج النهائية لمسابقة توظيف الطلبة القضاة

أعلنت وزارة العدل “المدرسة العليا للقضاء”، عن النتائج النهائية للقبول في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة الدورة الثانية لسنة 2024.

وحسب بيان للوزارة، وبناءً على مداولة لجنة الاختبارات بتاريخ اليوم الموافق 13 جويلية 2025، تقرر إعلان نجاح 310 مترشحا.

ويمكن الإطلاع على قائمة الناجحين عبر الرابط الآتي:

https://www.facebook.com/Mjustice.gov.dz/posts/1073082114940525

هذا وسيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ وتوقيت الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في الموقع الإلكتروني للمدرسة.