وزارة العدل تعلن عن شروط الترشح للبرنامج الأورومتوسطي عدالة 5

أعلنت وزارة العدل عن المجالات والشروط المحددة التي يمكن الترشح لها في إطار البرنامج الأورومتوسطي عدالة 5.

وحددت الوزارة المجالات التي يمكن الترشح فيها تشمل كالآتي:

– جرائم الفساد، حجز واسترداد الموجودات والتعاون القضائي.

– الدليل الرقمي و الجريمة المعلوماتية.

– حقوق الأطراف خلال كافة الإجراءات القضائية بما فيها طلبات التعاون القضائي الدولي.

ودعت وزارة العدل القضاة الراغبين في الترشح الذين بإمكانهم المساهمة بصفة فعالة ضمن هذا البرنامج كخبراء.إلى تقديم ترشحاتهم وموافتنا بها مرفقة بالبريد الالكتروني للوزارة ورقم الهاتف الشخصي الخاص بهم قبل تاريخ 11 أبريل 2021

وحسب ذات البيان فإنه من بين شروط الترشح الحيازة تجربة ومؤهلات معتبرة ومعارف جيدة في المجالات المحددة و الآليات الدولية ذات الصلة، استعمال الإعلام الآلي وتقنيات الإعلام والاتصال، إتقان اللغة الانجليزية أو اللغة الفرنسية كتابة ومحادثة.