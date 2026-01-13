وزارة العدل تعلن عن مسابقة توظيف للالتحاق برتب أسلاك أمانات الضبط

أعلنت وزارة العدل، عبر المديرية العامة للموارد البشرية، عن تنظيم مسابقة توظيف على أساس الاختبارات للالتحاق برتب أسلاك أمانات الضبط. وذلك في إطار تدعيم الجهاز القضائي بالموارد البشرية المؤهلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح بيان الوزارة الذي نشرته على منصة الفايسبوك أن المسابقة مفتوحة لفائدة المترشحين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، حيث يتعين عليهم إيداع ملفات ترشح كاملة تحتوي على مجموعة من الوثائق الإدارية. من بينها طلب خطي. ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين.

كما يشترط إرفاق بطاقة معلومات تسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

(www.mjustice.dz) أو من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية

(www.concours-fonction-publique.gov.dz). إضافة إلى شهادة الإقامة. التي تثبت إقامة المترشح ضمن إقليم اختصاص المجلس القضائي المعني بالمسابقة.

و حسب البيان، يُطلب من المترشحين كذلك تقديم شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية في التخصص، على أن تكون مؤشرًا عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص. إلى جانب شهادة تثبت مدة العمل في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. مع توضيح المنصب المشغول عند الاقتضاء.

وتشمل ملفات الترشح أيضا وثائق إضافية تثبت متابعة تكوين أعلى من الشهادة المطلوبة أو إنجاز أشغال ودراسات في التخصص. عند الاقتضاء.فضلا عن شهادة الميلاد، وشهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين.

كما يُلزم المترشحون بتقديم شهادتين طبيتين في الطب العام وطب الأمراض الصدرية تثبتان أهليتهم لشغل المنصب المطلوب.إضافة إلى صورتين شمسيتين بخلفية بيضاء، ونسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية. أو مستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي. أو وثيقة إنهاء الخدمة بصفة نهائية.

وأكدت وزارة العدل أن ملفات الترشح ترسل أو تودع في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداءً من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان على مستوى الجهة القضائية المعنية.