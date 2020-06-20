وزارة العدل تعلن عن نتائج مسابقة التوظيف لأسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية

أعلنت وزارة العدل، عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف على أساس الشهادة لأسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية.

ونشرت الوزارة، على صفحتها بفايسبوك، أسماء الفائزين في مسابقة التوظيف على أساس الشهادة بعنوان سنة 2019، لأسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية، التي جرت على مستوى الجهات القضائية المعنية.

وأضافت الوزراة، أنه سيتم استدعاء الناجحين للتنصيب بالجهات القضائية لاحقا، على أن يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بمجالس قضاء بشار، قالمة وميلة لاحقا.

كما أشارت وزارة العدل، إلى أنه ضمانًا لحسن سير المسابقة وشفافيتها تم استحداث تطبيقة خاصة لتسيير ومتابعة مختلف مراحلها إلى غاية الإعلان عن النتائج.

https://web.facebook.com/Mjustice.gov.dz/posts/130419715364230