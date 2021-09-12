وزارة العدل.. تغيير مكان اجراء الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف الطلبة القضاة

أعلنت وزارة العدل، أن إجراء الاختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة 2021 ستجرى أيام 28، 29 و30 من سبتمبر. وأشارت الوزارة إلى تغيير مكان إجراء الاختبارات، الذي حدد بخمس كليات تابعة لجامعة الجزائر1 وجامعة الجزائر 3.

واوضحت وزارة العدل، أنه سيعلن لاحقا عن توزيع المترشحين على مختلف الكليات المشار إليها أعلاه. وذكر القطاع، بضرورة الإلتزام بتدابير الوقاية ضد فيروس كوفيد 19 “إجبارية ارتداء الكمامات، التباعد الجسدي”.

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