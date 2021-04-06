وزارة العدل تفتح باب الترشح لمنصب مدير المركز الجهوي للأرشيف بـ3 ولايات

أعلنت وزارة العدل، عن فتح الترشح لشغل منصب مدير المركز الجهوي للأرشيف القضائي لكل من وهران، قسنطينة وبشار.

وأعلمت الوزارة، عبر بيان لها، الموظفين العاملين بالجهات القضائية المجاورة لهذه المراكز الراغبين في الترشح، أن يعبروا عن ذلك بطلب خطي موقع.

ويودع الطلب الخطي، لدى النواب العامين بالنسبة لموظفي المحاكم و المجالس القضائية، و لدى محافظي الدولة بالنسبة لموظفي المحاكم الإدارية.

وأضاف البيان، أنه يجب أن تتوفر في المترشح لهذا المنصب الشـروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01 ديسمبر 2020.

فالتعيين في هذا المنصب يشترط أن يكون المترشح:

متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

متصرف محلل، أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

كما يتعين أن تتوفر في المترشح مؤهلات وتجربة عملية في مجال التسيير المالي والإداري والقدرة على المبادرة و التواصل.

وأشار البيان، إلى أن الطلبات ترسل من طرف الجهات المستلمة لرغبات الترشح المذكورة أعلاه مشفوعة برأيهم إلى المديرية العامة للموارد البشـرية.

ويجب إن ترسل الطلبات، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021.

وتعرض الطلبات بعد جمعها على لجنة مشكلة لهذا الغرض تتولى دراستها والبت في مدى قابلية المترشح لتولي هذا المنصب.

ويتم على إثر ذلك إقتراح من سيعلن عن إنتقائهم من قبل اللجنة للتعيين، وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.

وتؤكد وزارة العدل مجددا التزامها بإتاحة الفرصة لجميع موظفيها ممن تتوفر فيهم الشـروط، في كنف الشفافية والمساواة.