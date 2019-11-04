وزارة العدل تفتح تحقيقا معمقا حول أحداث مجلس قضاء وهران

أمر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بفتح تحقيق في الأحداث التي عرفها مجلس قضاء وهران أمس

وحسب بيان لخلية الإعلام بوزارة العدل فقد أمر بإجراء تحقيق معممق لتحديد المسؤوليات، و منع تكرار هذه الأحداث التي من شانها المساس بسمعة القضاء.

كما عبرت وزارة العدل عن أسفها بسبب الاحداث التي شهدها مجلس قضاء وهران.

وقال بيان وزارة العدل بأن الأحداث التي عرفها مجلس قضاء وهران ماكانت لتحدث لو تحلى الجميع بالإتزان و التحكم بالنفس.

كما دعت وزارة العدل في الأخير إلى ضرورة تغليب لغة العقل و الحوار لحفظ مصلحة القاضي و المتقاضي و المصلحة العليا للوطن المقبل على إستحقاق مصيري.