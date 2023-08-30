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وزارة العدل تفتح للقضاة أبواب المشاركة في دورة إقليمية حول حقوق الانسان بمالطا

بقلم ياسمينة.د
وزارة العدل تفتح للقضاة أبواب المشاركة في دورة إقليمية حول حقوق الانسان بمالطا
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أعلن وزارة العدل اليوم الأربعاء، عن تنظيم برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW. الذي تشرف عليه وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL، دورة إقليمية حول “حقوق الإنسان في المتابعة والفصل في قضايا مكافحة الإرهاب”. بحيث تم تحديد تاريخ الترشح في الاشغال من 07 إلى 10 نوفمبر 2023 بمالطا.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة حسب بيان لها القضاة الراغبين في متابعة هذا التكوين، التقدم بطلب الترشح إلى مديرية التكوين لوزارة العدل. عبر السلطة السلمية، قبل تاريخ 3 سبتمبر. على أن يرفق القاضي المترشح الطلب برسالة تحفيز تحرر يتم تضمينها ما يلي. إمكانيات المعني، قدراته ومؤهلاته ذات الصلة بهذا التكوين، أسباب اختياره له وأهميته بالنسبة له. الأهداف الشخصية المرجوة من متابعته وبياناته الشخصية.

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