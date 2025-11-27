وزارة العدل تفتح مسابقة توظيف

أعلن مركز البحوث القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي في رتبة ملحق إدارة.

ويحتوي ملف الترشح لمسابقة وزارة العدل، طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، المؤهل أو الشهادة المطلوبة، مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي أو التكويني. بطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح يتم تحميلها من الموقع (www.dgfp.gov.dz). شهادة الإقامة بولايات الجزائر، البليدة، تيبازة و بومرداس. شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الإجتماعي بالنسبة للخبرة المهنية في القطاع الخاص، عند الاقتضاء.

و يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا، تكملة ملفاتهم بوثائق تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، شهادة الميلاد. شهادة عائلية عند الاقتضاء، شهادتان طبيتان (طب عام و طب الأمراض الصدرية)، صورتان (02) شمسيتان.

و يحتسب آخر أجل لإيداع الملفات خمسة عشر (يوما عمل، ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحافة المكتوبة.

كما ترسل أو تودع ملفات الترشح لدى مركز البحوث القانونية والقضائية، شارع تلة حسان- الشراقة- الجزائر. ولا تؤخذ بعين الإعتبار الملفات الناقصة أو الواردة خارج آجال التسجيلات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور