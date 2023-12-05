وزارة العدل تفتح مسابقة توظيف

أعلن مركز البحوث القانونية والقضائية، عن فتح توظيف خارجي على أساس الشهادات في رتبة ملحق بالبحث.

ويشترط في التوظيف، ن يكون المترشحون حائزون على شهادة الماجيستير أو شهادة معادلة لها في عدة تخصصات. ويتعلق الأمر بالقانون الجنائي، القانون الإداري، القانون المدني، الدولي العام، والقانون التجاري، والقانون الدستوري.

ويحتوي ملف الترشح، طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط المسار الدراسي أو التكويني.بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح يتم تحميلها من الموقع (www.dgfp.gov.dz)، شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية عند الاقتضاء.

كما يتعين على المترشحين المقبولين نهائيا، تكملة ملفاتهم بنسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية. وشهادة الميلاد، شهادة الإقامة بولايات الجزائر، البليدة، تيبازة و بومرداس، شهادة عائلية عند الاقتضاء، شهادتان طبيتان (طب عام و طب الأمراض الصدرية، صورتان شمسيتان.

و يحتسب آخر أجل لإيداع الملفات 15 يوما عمل، ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الصحافة المكتوبة.

كما ترسل أو تودع ملفات الترشح لدى مركز البحوث القانونية والقضائية، شارع تلة حسان- الشراقة- الجزائر. ولا تؤخذ بعين الإعتبار الملفات الناقصة أو الواردة خارج آجال التسجيلات.