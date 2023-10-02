وزارة العدل تفتح مسابقة لتوظيف 654 شخصا في كتابة الضبط

أعلنت وزارة العدل في بيان لها اليوم الإثنين عن تنظيم مسابقة لتوظيف 654 شخصا في كتابة الضبط.

وحسب بيان الهيئة ذاتها، فإن المسابقة تشمل توظيف 58 أمين قسم ضبط من حملة شهادات الليسانس، وكذا توظيف 203 أمين ضبط من حملة البكالوريا.

كما تشمل المسابقة أيضا توظيف 331 معاون أمين ضبط من ذوي مستوى الثالثة ثانوي مع شهادة في الإعلام الآلي أو الأعمال المكتبية، بالإضافة إلى توظيف 62 عون أمانة ضبط من ذوي مستوى الثالثة ثانوي. يضيف المصدر نفسه.

وأوضحت وزارة العدل بأن ملفات الترشح ترسل أو تودع بالجهة القضائية المعنية بالمسابقة في أجل أقصاه 15 يوم عمل، ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان.

هذه هي ملفات الترشح:

يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق التالية:

– طلب خطي،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،

– بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح تسحب من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل www.mjustice.dz أو الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية

.(WWW.CONCOURS-FONCTION-PUBLIQUE.GOV.DZ

– شهادة الإقامة تثبت إقامة المترشح بالجهة القضائية المعنية بالمسابقة،

– نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية،

– نسخة من الحوالة الخاصة بدفع حقوق المشاركة في المسابقة تدفع إلي الحساب التالي: حساب الخزينة العمومية للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط رقم 198-173 مفتاح 26.

– شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين). يتعين على الناجحين نهائيا إستكمال ملفاتهم بالوثائق التالية:

– شهادة الميلاد رقم 07

– شهادتان طبيتان (2) (الطب العام و شهادة طب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب – صورتان (02) شمسيتان بخلفية بيضاء.