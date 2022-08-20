وزارة العدل تفتح مسابقة وطنية لتوظيف 200 طالب قاضي

أعلنت المدرسة العليا للقضاء، عن فتح مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 200 طالب قاضي لسنة 2022.

وجاء في بيان الوزارة، عن تنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022. وفقا لمقرر رقم 47 المؤرخ في 28 جويلية المنصرم يتضمن نظام المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة. وأنه يمكن للراغبين في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيهم الشروط المذكورة. من بينها السن المحدد من 27 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة، وحيازة شهادة “الماستر” في “الحقوق”. وتتوفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة مهنة القضاء. على ألا يكون المترشح سبق وأن استقال من المدرسة أو طرد منها. وأضاف البيان أن إجراءات التسجيل في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، تتم عبر مرحلة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني. أما المرحلة النهائية يتم فيها إيداع الملف على مستوى المجلس القضائي لمقر الإقامة.

فترة التسجيلات الأولية تنطلق يوم 28 أوت وتستمر إلى غاية 8 سبتمبر المقبل

وحسب ما جاء في مقرر المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، فقد حددت فترة التسجيلات الأولية من 28 أوت إلى 08 سبتمبر المقبل. على أن تكون فترة الاختبارات الكتابية خلال شهر أكتوبر. وتعلن لجنة الاختبارات عن النتائج النهائية ونشر قائمة الناجحين عن طريق الموقع الإلكتروني للمدرسة ولوزارة العدل. ويتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة 03 سنوات بالمدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية. ويوظف الطلبة القضاة الذين يجتازون دورة التكوين بنجاح ويتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء بصفة قضاة متربصين. ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق منصب التعيين التي تحددها وزارة العدل.