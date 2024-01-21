وزارة العدل تفتح مسابقتي توظيف وهذه هي شروطها !

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن فتح مسابقتي توظيف للأسلاك الخاصة بإدارة السجون وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.

وتخص المسابقة الأولى، 18 ضابط إعادة التربية، على أن يكون الراغب في المشاركة حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها. و268 عون إعادة التربية ويكون ذو مستوى الثالثة التعليم القانوني كاملة أو ما يعادلها.

أما المسابقة الثانية، فتخص 6 أطباء عامون في الصحة، وتكون المسابقة على أساس الشهادات. حيث يلزم حيازة شهادة دكتور في الطب أو شهادة معترف بها بمعادلتها. وهذا في كل من ولايات بشار، تامنغست، الجلفة، سعيدة، ورقلة، النعامة. وصيدلي عام، أين اشترطت المسابقة شهادة صيدلي. في كل من ولايتي أدرار وغرداية.