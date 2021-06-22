وزارة العدل تفرج عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف في أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية

الوطني
  • -
  • 0
وزارة العدل تفرج عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف في أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية
بقلم خالد زوبيري

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات للتوظيف في رتب أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية.

للإشارة بأن الناجحين في رتب معاون أمين ضبط، أمين ضبط وأمين قسم ضبط، ملزمون بمزاولة تكوينًا تخصصيًا بنجاح قبل التوظيف مدته سنة واحدة بالنسبة لرتب معاون أمين ضبط وأمين قسم ضبط، وسنتين بالنسبة لرتبة أمين ضبط، سيتم تحديد تاريخ بدايته لاحقًا.
أما بالنسبة لباقي الرتب فقد تم تنصيب الناجحين بالجهات القضائية المعنية بالمسابقات.
قائمة الناجحين رتب الأسلاك المشتركة والتقنية.
وفيمايلي روابط النتائج :
-قائمة الناجحين رتبة عون أمانة الضبط

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1012609

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com