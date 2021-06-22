وزارة العدل تفرج عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف في أسلاك أمانات الضبط والأسلاك المشتركة والتقنية

للإشارة بأن الناجحين في رتب معاون أمين ضبط، أمين ضبط وأمين قسم ضبط، ملزمون بمزاولة تكوينًا تخصصيًا بنجاح قبل التوظيف مدته سنة واحدة بالنسبة لرتب معاون أمين ضبط وأمين قسم ضبط، وسنتين بالنسبة لرتبة أمين ضبط، سيتم تحديد تاريخ بدايته لاحقًا.